Granarolo entra in Venchiaredo e punta sullo stracchino

Acquisito il 24% della società friulana che è terzo produttore di stracchino in Italia e primo per la private label

Prosegue a ritmo sostenuto il percorso di acquisizioni di Granarolo, che con l'acquisizione del 24% di Venchiaredo Spa da Emmi Holding Italia mette a segno un nuovo colpo mirato. L'azienda friulana è la numero tre per produzione di stracchino nel nostro Paese e al primo posto per il marchio privato.

“Con questa operazione – sottolinea il presidente Granarolo Gianpiero Calzolari (in foto) – conquistiamo un asset strategico e complementare con la nostra produzione: il terzo produttore di stracchino in Italia e il primo nel settore mdd. Venchiaredo propone un modello di controllo di filiera perfettamente in linea con il nostro”.

La produzione di Venchiaredo, che nel 2016 ha fatturato 24,1 milioni di euro, è destinata per il 70% circa a clienti terzi della gdo e discount e per il restante 30% ad altri player dell'industria. Granarolo ha invece chiuso lo scorso anno con giro d’affari a 1,181 miliardi di euro, in crescita del 10% e con incidenza delle vendite estere sempre maggiore.