I 10 spot più popolari su You Tube nel 2016

La classifica annuale stilata dalla piattaforma è relativa al territorio europeo. A scalare la vetta alcuni video pubblicitari rilasciati per Natale, mentre in sesta posizione entra Algida con la Cornetto Love Story.

Nell'ultimo anno, in Europa, il tempo dedicato a guardare video su YouTube via smartphone è cresciuto oltre il 60%, mentre quello speso per fruirne attraverso gli schermi tv è più che raddoppiato. Ma quali sono stati gli spot 2016 più popolari in assoluto nel Vecchio Continente?

Risponde come da rituale annuale la YouTube Ads Leaderboard, che elenca i 10 top-video pubblicitari in base ad alcuni fondamentali parametri di gradimento quali: il numero di visualizzazioni, la percentuale di visualizzazione di ciascuna pubblicità e il rapporto tra visualizzazioni organiche e a pagamento.

Si noti che gli spot in questa lista hanno totalizzato il 60% di visite da dispositivi mobili e che ben 4 su 10 sono usciti solo di recente in relazione al periodo natalizio, scalando tuttavia la vetta (non a caso sono presenti nella nostra top 10 delle pubblicità per Natale 2016).

Ecco la classifica Europa dei vincitori, premiati per capacità di commuovere, emozionare, far riflettere e naturalmente sorridere:

Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More

2. John Lewis Christmas Advert 2016 - #BusterTheBoxer

3. Sainsbury's OFFICIAL Christmas advert 2016 -The Greatest Gift

4. #Zeitschenken – EDEKA Weihnachtswerbung

5. Avicii vs. Conrad Sewell - Taste The Feeling (Coca-Cola ndr)

6. CORNETTO LOVE STORY: VORREI MA NON POSTO (Algida)

7. Netto-Katzen

8. Czego szukasz w Święta? | English for beginners (Allegro)

9. M&S 2016 Christmas Ad: Christmas with love from Mrs Claus

10. momondo – The DNA Journey