Per la campagna di comunicazione estiva Land of Fashion ha scelto la facciata principale dello storico Palazzo in Piazza Cordusio a Milano dove aprirà il primo Roastery Starbucks in Italia: cartellone da 800 mq

Land of Fashion è un marchio che racchiude e connota a guisa di brand ombrello 5 famosi Villaggi dello shopping, ossia gli Outlet Village a Palmanova, Franciacorta, Mantova, Valdichiana e Puglia, gestiti da Kryalos Asset Management con Multi Outlet Management Italy in qualità di property manager.

Chi passerà in Piazza Cordusio, a Milano, e alzerà la testa verso l'ex Palazzo delle Poste completamente avvolto dalle impalcature, non potrà non notare il mega tabellone pubblicitario che campeggia sulla facciato principale dello storico palazzo che ospiterà il primo Roastery Starbucks (2.200 mq): è un'installazione spettacolare per la campagna estiva di Land of Fashion.

L’estate di Land of Fashion offre possiibilità di shopping nelle 600 boutique aperte nei 150.000 mq commerciali dei Villaggi, che hanno registrato 17 milioni di visite nel 2017.