Quest'anno il leit motiv e tema calamitante di Mapic (15-17 novembre 2017, Palais des Festivals, Cannes), il più famoso evento dedicato all'immobiliare commerciale a livello mondiale, sarà rappresentato da un mercato distributivo e di consumo molto dinamico e in controtendenza: il food&beverage. Di questo settore sono attesi almeni 400 delegati.

Di non minor rilievo e caratura saranno gli ospiti internazionali fra i quali il colosso cinese dell'eCommerce, Alibaba, che sarà rappresentato dal ceo francese, Sébastien Badault. Badault terrà una relazione sull'evoluzione dell'eCommerce il 15 novembre alle 9 am.

Alibaba è in una fase espansiva che lo porterà a far crescere il proprio business a livello internazionale: già oggi è una delle 7 più grandi società dell'eConomy insieme ad Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook e Tencent. Il suo valore è stimato in 470 miliardi di dollari.

Badault ha lavorato in Amazon e Google ed è subentrato nella carica di Ceo di Alibaba France nel 2015 per sviluppare nell'Esagono la presenza eCommerce del colosso cinese.