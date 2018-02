Ci siamo. Anche quest'anno è partita l'usuale competizione stagionale tra top player internazionali per la migliore comunicazione natalizia. Come da tradizione, il settore retail in versione anglofona si impegna con importanti budget e combatte a colpi di creatività la battaglia per raggiungere la più alta risonanza tra media e consumatori.

Alcune delle pubblicità già on air per Natale 2017 sono quelle di Aldi, Asda, John Lewis, Lidl ed M&S, che vi presentiamo a seguire come fonte d'ispirazione e monitoraggio dei trend di settore. Parliamo di vero e proprio storytelling slegato dal contesto promozionale e orientato sul fattore emotivo/consolidamento del legame con l'insegna (a seguire una simile scia in Italia per Natale 2016 era stata Esselunga).

1. Aldi

La catena tedesca ripropone anche quest'anno in territorio anglosassone il personaggio di Kevin The Carrot, alle prese stavolta con una storia d'amore animata in pieno stile Disney-Pixar. Un racconto favolistico che si chiude con il claim "Everyday amazing" e che in 2 giorni su You Tube ha già superato il milione di visualizzazioni.

2. Asda

Il racconto natalizio 2017 di Asda è ambientato in una sorta di "Fabbrica di cioccolato" (narrazione di cui si riprende il tema), dove tuttavia non si creano solo dolci ma tutti i prodotti in vendita nel supermercato. Un modo efficace per trasformare le referenze a scaffale in "frutto della magia d'insegna".

3. John Lewis -teaser

Dopo aver lanciato un breve video-teaser intitolato #UnderTheBed volto ad aumentare le aspettative (che dopo le performance degli scorsi anni sono davvero alte), il retailer ha presentato il proprio spot intitolato #MozTheMonster, dove un inedito animale dallo stile fantasy stringe amicizia con un bambino. La chiusura è sui "regali che illuminano il mondo" disponibili presso la catena.

4. Lidl

Più ironica e incentrata sull'offerta in store la pubblicità di Lidl Uk, che con tono eroico ed epico presenta il Natale 2017 come occasione di rivalsa e gloria per il padre-cavaliere. Lo spot Cavalier Carvers con al centro il prodotto-tacchino è abbinato ad un altro intitolato Mice Pie Maverick e costruito sulle stesse basi.

5. M&S

Per Natale 2017 il retailer ha "assunto" una star d'animazione numero uno come protagonista del proprio spot natalizio. Stiamo parlando del popolare orso cinematografico Paddington Bear, che per l'occasione diventa l'aiutante numero uno di Babbo Natale (non senza qualche inciampo comico lungo la via).