Trending around: il design tra preziosità ed energia

Nel design l'oro è messaggero non solo di rarità e preziosità, ma anche di energia. L'oro è luce e specchio, come qualcosa che genera, produce, capta e riflette. Così il direttore di Mark Up Cristina Lazzati, in collaborazione con Luxoro, torna a raccontare le nuove tendenze di design per il 2017.

Due etichette sovrapposte che interagiscono tra loro creando un gioco comunicativo, visivo e tattile. Questa la proposta di Luxoro per Illivio, il vino bianco della cantina Livio Felluga, che interpreta con creatività inedita la nuova tendenza e l'identità del marchio.