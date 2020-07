Sabato 1° agosto si apre la stagione dei saldi estivi a Valmontone Outlet, il villaggio in provincia di Roma, dedicato allo shopping gestito da Promos. Sconti, quindi, fino al 70% sul prezzo outlet, che proseguiranno fino all'11 settembre (salvo variazioni).

Per il primo fine settimana di saldi, orari di apertura prolungati dalle 9 alle 22 per tutti i negozi e fino alle 23 per la ristorazione (food court).

L’avvio dei saldi arriva a oltre due mesi dalla riapertura dell’outlet. Per l'occasione verrà riattivato il servizio navetta che l’outlet mette a disposizione dei visitatori.

Grazie a 6 collegamenti giornalieri, tre la mattina e tre in orario pomeridiano, con la stazione di Valmontone, i visitatori da Roma e da altre stazioni potranno raggiungere l’outlet senza utilizzare l’auto. In ottemperanza alle norme vigenti, l’autobus, sanificato regolarmente, potrà ospitare per ogni singola corsa fino al 60% della capienza prevista dalla carta di circolazione. I posti non occupabili saranno indicati da apposita segnaletica. Nel caso di elevato numero di presenze, verranno effettuate più corse per garantire il servizio a tutti i passeggeri.

A bordo della navetta, così come all’interno dell’outlet, rimane l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutta la durata del viaggio . Ad ogni passeggero verrà misurata la temperatura prima di salire a bordo per verificare sia inferiore a 37,5°.

ORARI SERVIZIO NAVETTA:

PARTENZA DA VALMONTONE STAZIONE TRENI (piazzale stazione)

ore 11.15 - 13.30 - 16.00

PARTENZA VALMONTONE OUTLET (ingresso nord)

ore 14.15 - 16.40 - 19.00