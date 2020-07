Il nuovo sviluppo prevede due magazzini personalizzabili nel polo logistico di Colleferro, a 50 km da Roma: la prima fase sarà disponibile sul mercato dal 3° trimestre 2021

A poche settimane dall’annuncio della prossima realizzazione di logisticairpark, polo logistico di 160.000 mq adiacente all’aeroporto di Bologna, l'americana Scannell Properties, società privata specializzata nell'investimento e nello sviluppo immobiliare di progetti industriali e logistici, continua la sua espansione sul mercato italiano, consolidando la sua presenza anche nel Centro-Sud del Paese con una nuova iniziativa a Colleferro (Roma) dove realizzerà due unità logistiche.

L’area selezionata si trova a 50 km dalla Capitale, è collegata al corridoio logistico dell’Italia meridionale, con accesso diretto all’autostrada A1. Le due unità verranno realizzate in una zona che ospita un polo industriale con marchi rinomati nell’eCommerce, nel fai da te, nel retail e nel 3PL.

La posizione prescelta offre una gamma di servizi pensati per venire incontro alle esigenze dei moderni flussi logistici e delle consegne rapide, come un truck village con distributore e parcheggio, oltre a un ristorante e un hotel.

I due edifici, rispettivamente di 33.850 e 23.927 mq, possono essere personalizzati in ottica Bts (Build-to-suit), sulla base delle specifiche esigenze dei conduttori: sono disponibili unità flessibili da 6.000 a 33.000 mq. Ogni magazzino è completamente isolato con controllo completo degli accessi, e un rapporto di baie di carico per mq che consente un rapido flusso di tutte le attività di distribuzione della catena di rifornimento (supply chain).

Scannell Properties punta a ottenere, per le due nuove strutture logistiche, la certificazione Leed Silver, grazie a una progettazione sostenibile che prevede, fra l'altro, l’utilizzo di illuminazione a Led e pannelli fotovoltaici.

Tra le caratteristiche tecniche principali segnaliamo: griglia a colonne per consentire immagazzinamento a corridoi larghi o standard; altezza libera media di 11,7 metri; parcheggio separato per dipendenti e visitatori.

La prima fase dello sviluppo verrà completata in tempi brevi, e disponibile dal 3° trimestre 2021.

"Abbiamo selezionato l’area di Colleferro per il suo ottimo posizionamento strategico in rapporto allo sviluppo dell’area di Roma -commenta Francesco Nappo, responsabile dello sviluppo in Italia-. È uno degli snodi logistici più significativi del Centro Sud, in una zona molto servita in termini di infrastrutture e servizi. Con questo nuovo progetto Scannell Properties prosegue a ritmo serrato la strategia di sviluppo e investimento in Italia".

Scannell Properties ha incaricato le società Gva Redilco e Sqm Link in qualità di agenti per la locazione.