Abitazioni turistiche, il mercato cresce più nelle località marine

La notizia riguarda il residenziale turistico, ossia il mercato delle seconde case, ma ha impatti tutt'altro che irrilevanti per la distribuzione (retail) e per l'industria dei centri commerciali (almeno il 50% delle località turistiche più grandi sono servite da una grande struttura di vendita, soprattutto shopping center e retail park).

L’Osservatorio nazionale immobiliare turistico 2019 di Fimaa-Confcommercio (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) con la collaborazione di Nomisma ha fotografato l’andamento del mercato 2019 delle case per vacanze in Italia attraverso le compravendite e le locazioni in 205 località di mare e 112 di montagna e lago. Fra i principali dati si registra un aumento delle transazioni (+6,1%) in linea con il dato nazionale 2018 (+6,5%), con le località lacuali (+7,6%) e marine (+6,4%) più dinamiche di quelle montane (+4%).

Nel 2019 il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica in Italia è di 2.134 euro al mq: la tendenza volge alla contrazione, con dato medio in flessione (-1,8%) e punte negative per Lazio (-3,5%) e Liguria (-3,1%), e andamenti negativi anche per Valle d’Aosta, Toscana e Campania (-2,5%). Il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione che registra un aumento dei prezzi medi (+1,5%).

I prezzi massimi di compravendita per appartamenti top o nuovi si trovano a Capri (12.700 euro al mq), a Forte dei Marmi in provincia di Lucca (12.600 euro al mq), e a Madonna di Campiglio-Tn (12.400 euro). Santa Margherita Ligure, dopo anni di leadership, scende al quarto posto, seguita da Courmayeur (Ao), Cortina d’Ampezzo (Bl), Selva di Val Gardena (Bz) e Porto Cervo (Ss).

Nel 2019 la crescita dei flussi turistici contribuisce agli incrementi nel mercato delle locazioni (+1,3% su base annua) con valori maggiori per le località marittime (+1,9%) e lacuali (+1%).

I prezzi di mercato sono diminuiti con flessione (-1,8%) meno intensa di quella del 2018 (-2,5%). Arretramenti più forti nelle località marine in provincia di Genova (media -5,7%) e Roma (-3,8%) con particolare riferimento a Santa Margherita (-6,8%), Rapallo (-6,4%), Sestri Levante (-5,3%) e Fregene (-5%).

Sono una decina le località che hanno segnato variazioni positive: Senigallia, in provincia di Ancona (+3,8%), alcune località montane in provincia di Udine (Tarvisio +3,3%), Livigno (So) e Lignano Sabbiadoro (Ud) con aumenti dei prezzi medi del 2%.

I maggiori cali nei prezzi medi di compravendite si registrano negli immobili usati e in posizioni periferiche con cali medi che arrivano a -2,4% nelle località marine

Abitazioni turistiche: prezzi medi 2019 (€/mq)

Abitazioni top nuove Centrali usate Periferiche usate Località lacuali 3.264 1.964 1.303 Località marine 2.849 2.004 1.454 Località montane 3.051 2.122 1.451

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio

Abitazioni turistiche: canone medio 2019 (€)

giugno luglio agosto Località lacuali 590 750 885 Località marine 400 570 740 Località montane 360 525 680

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio