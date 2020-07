Accesso al credito d’imposta, Cncc soddisfatto per la modifica

"Promossa con particolare attenzione e impegno anche da Cncc, si tratta di una misura molto importante a supporto dell’intero comparto delle attività economiche del commercio, considerato che rimuove un ostacolo legato al livello di fatturato dei negozi che risultava discriminante, in particolare per i centri commerciali. L’Associazione riconosce questo risultato come un segnale concreto del dialogo costruttivo avviato con il Governo: un primo passo nella giusta direzione, seppur ancora non sufficiente per il rilancio di un comparto fortemente strategico per l’intero sistema economico del Paese".