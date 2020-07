Il restyling prevede la ricostruzione dell’edificio originale (che sorgeva vicino all'uscita di Lainate, sull'autostrada dei Laghi) con tutti i più moderni standard edilizi, in linea con le attuali normative di sicurezza e antisismiche

Lo storico Autogrill di Villoresi Ovest, costruito nel 1958 su progetto dell’architetto Angelo Bianchetti, sull’Autostrada dei Laghi, vicino all'uscita di Lainate, e icona del modernismo made in Italy, sarà oggetto di un intervento di ricostruzione conservativa del design originale: quello divenuto celebre come simbolo della rinascita economica italiana e che, negli anni Sessanta, ottenne la copertina della rivista Life.

La demolizione dello storico Autogrill è già avvenuta, e alcune testate locali hanno inizialmente paventato la scomparsa di quella costruzione così originale e futuristica (anzi, spaziale), così eccentrica da finire, appunto, sulla copertina del settimanale americano Life nel 1960. Siccome si conosce ancora poco del nuovo progetto, non è escluso (anzi si spera) che nella riedificazione dell'Autogrill Villoresi Ovest non vadano perse (o annacquate) le forme e le linee che hanno immortalato questo edificio (questa sorta di astronave) autostradale nel ricordo di milioni di automobilisti e turisti. Autogrill assicura nel comunicato ufficiale che il restyling conserverà l'immagine iconica (qui è davvero il caso di dirlo) e storica del "tripode".

Obiettivo dei lavori, il cui termine è previsto per l’autunno 2020, è infatti, comunica Autogrill, ricostruire l’edificio originale con tutti i più moderni standard edilizi, in linea con le normative di sicurezza e antisismiche attualmente vigenti, grazie a una serie di interventi mirati a migliorare la struttura e ottimizzarla dal punto di vista estetico ed energetico.

In particolare, i lavori prevedono di dotare il caratteristico tripode di un nuovo impianto di illuminazione che ne aumenterà la visibilità nelle ore notturne. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base della struttura sarà invece ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica sarà spostata esternamente per migliorare l’estetica e la funzionalità dell’edificio.

L’attenzione alla sostenibilità e all'igiene non riguarderà solo l’esterno: per esempio, tutta la pavimentazione interna sarà composta da piastrelle Active Ceramic che purificano l’aria, attive anche nelle ore di buio, con l’obiettivo di prevenire presenze batteriche e micotiche e rendere l’ambiente naturalmente sano e igienizzato.

Per rilanciare una location strategica e dal grande valore storico per il marchio, Autogrill sta lavorando a un nuovo concetto che sarà anche un omaggio alla data di apertura dello storico punto di ristoro, il 1958, e che vedrà proprio a Villoresi Ovest la sua apertura.

Di fronte al Villoresi Ovest, si innalza il "vulcano" ecosostenibile dell’area servizio Villoresi Est, aperto nel 2013 e progettato dallo studio Total Tool di Giulio Ceppi. La struttura è in stretta relazione con la cupola del Villoresi Ovest: l’arco viene rovesciato, creando un cratere di circa 27,5 metri d’altezza. In mezzo scorre la A8, prima autostrada d’Italia dove è corso di realizzazione la quinta corsia.