Biraghi torna a investire in comunicazione tv e social

L’azienda cuneese a febbraio 2020 ritorna sulle reti Rai e sui social network con una campagna dedicata al Grattugiato Gran Biraghi da 100 grammi

Biraghi, azienda italiana attiva nella trasformazione casearia, torna in televisione con un nuovo spot dedicato al prodotto di punta Grattugiato Gran Biraghi. Prodotto da Fargo Film e realizzato da Inventa Tro, lo spot di 15 secondi sarà in onda sulle reti Rai dal 9 al 29 febbraio 2020.

Con questa campagna, che coinvolge anche i social, l’azienda punta a raggiungere 154 milioni di contatti totali. Al centro della comunicazione una famiglia di padre, madre e figlia riuniti al tavolo per il pranzo, con una narrazione lineare e immediata, focalizzata su naturalità, assenza di conservanti e la nascita della referenza «direttamente dalla forma».

La pianificazione social conferma invece la collaborazione con Silver, autore di Lupo Alberto. Sui canali Facebook e Instagram di Biraghi si alterneranno, infatti, i contenuti creati ad hoc per il Grattugiato Gran Biraghi dal celebre vignettista con Lupo Alberto e gli altri personaggi della fattoria McKenzie. L’obiettivo è, nel corso di febbraio 2020, raggiungere 19 milioni di utenti totali.

Come spiega Claudio Testa, direttore marketing e strategie commerciali: "Questa attività conferma la nostra volontà di continuare ad investire nella comunicazione e nel mercato italiano, andando ad intercettare un pubblico sempre più ampio grazie al supporto non solo dello spot televisivo, ma anche della campagna social rivolta in particolare ai più giovani".

Credits:

• Regia: Luca Robecchi

• Direzione creativa: Inventa Tro

• Casa di produzione: Fargo Film

• Creatività social: Inventa Tro e Silver