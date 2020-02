Conad nel nuovo spot 2020 torna a parlare di comunità

La campagna in onda dal 2 febbraio continua con diverso soggetto ma stesso linguaggio corporate incentrato su territori e persone

Conad è in onda dal 2 febbraio con una nuova campagna che prevede uno spot inedito (sopra) in formato da 45, 30, e 15 secondi, toccando tv, radio, quotidiani, digital e social. La comunicazione continua a focalizzarsi sull'insegna come veicolo di vicinato e servizio dalla vocazione autentica e "senza girarci troppo attorno".

Al centro, dunque, la comunità e le relazioni, con un linguaggio emozionale che punta tutto sul lato emozionale ed umano, allargando ed elevando il ruolo del supermercato all'interno della quotidianità. Presenti in questo ruolo, come ormai d'uso, le figure dei dipendenti al di fuori dello spazio punto di vendita.

"Se le persone si sentono parte di una comunità stanno meglio e hanno fiducia nel futuro", sottolinea il direttore customer marketing e comunicazione Conad Giuseppe Zuliani: "Nasce da tali premesse una campagna di comunicazione moderna, che entra in contenitori differenti con una soluzione visiva dolce, che saprà farsi ricordare da una platea più ampia di persone, anche più giovane".

