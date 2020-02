Metro Italia sceglie Apci come partner per l’Horeca

Nel 2020 Metro Italia e Associazione professionale cuochi italiani (Apci) collaboreranno insieme per promuovere una ristorazione italiana sempre più di eccellenza

Metro Italia ha siglato una partnership nazionale con l'Associazione professionale cuochi italiani (Apci) per lo sviluppo di iniziative a favore del mondo ristorazione e ospitalità.

"Per ogni professionista il raggiungimento dell’eccellenza passa attraverso un percorso di sviluppo continuo –dichiara Milvia Panico, Head of Corporate Communication & PR di Metro Italia-. È questa la filosofia che Metro Italia porta avanti e condivide anche con i suoi partner, per ispirare e arricchire le competenze professionali del mondo Horeca. Siamo certi che un’associazione autorevole come Apci, che si aggiunge alle collaborazioni con Cast Alimenti, PlanetOne e GP Studios, oltre agli chef stellati e ai nostri Brand Ambassador, ci consentirà di consolidare il nostro ruolo di partner di elezione dei professionisti della ristorazione e ospitalità".

"Tra gli obiettivi della nostra Associazione, spicca la creazione di sinergie che favoriscano rapporti proficui per tutti gli attori della filiera Horeca -aggiunge Sonia Re, direttore generale di Apci-. La collaborazione con Metro Italia ci permette, quindi, di portare avanti la nostra filosofia, con un partner autorevole, protagonista del mercato. È fondamentale che i diversi personaggi si confrontino sempre per una crescita comune della professione e delle competenze".

Il primo appuntamento, promosso da Apci in collaborazione con Metro, è Young Chef Talent, il concorso dedicato agli studenti degli Istituti alberghieri italiani, che sono gli Chef del domani, sul tema della cucina circolare. La finale italiana si svolgerà nel mese di maggio 2020 alla Metro Academy di Milano.