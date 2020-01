Bnp Paribas Real Estate Italy è advisor per Ralph Lauren in via della Spiga

L'immobile in via della Spiga 5, a Milano, di complessivi 1.600 mq, è uno degli edifici più prestigiosi del quadrilatero della moda: ospiterà il nuovo concept di Ralph Lauren, in apertura nel 2021

Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy ha agito come advisor per la locazione del nuovo flagship store del marchio americano Ralph Lauren, in via della Spiga, nel cuore del quadrilatero della moda a Milano.

L’immobile cielo-terra, dalla superficie complessiva di circa 1.600 mq, di proprietà della società di sviluppo immobiliare Mantika, è in via della Spiga 5, affittato alla società Ralph Lauren: dopo un processo di completa riqualificazione che si concluderà nella seconda metà del 2020, ospiterà il nuovo concept store World of RL in apertura nel 2021.

"Questa operazione conferma la nostra presenza tra i protagonisti dell’advisory immobiliare, non soltanto nel comparto uffici ma in tutte le principali asset class, compreso l’high street retail – commenta Stephen Coticoni, Chairman e Ceo di Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy-. La locazione dell’immobile di via della Spiga 5, uno degli asset più prestigiosi del quadrilatero della moda, darà nuovo impulso a una delle vie dello shopping più importanti al mondo. Il ritorno di Ralph Lauren con un flagship store dedicato rappresenta una conferma del momento favorevole che sta attraversando Milano con gli investitori internazionali interessati a conquistare le più prestigiose location presenti oggi in città".