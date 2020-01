Bosch Rexroth punta al carbon neutral entro il 2020

Dal 2011 il fornitore globale di azionamenti e controlli si impegna per raggiungere l’obiettivo del Gruppo Bosch e mira a diventare la prima azienda industriale carbon neutral

Bosch sta intensificando i suoi sforzi per ridurre le emissioni di CO 2 . "Saremo la prima grande azienda industriale a raggiungere l’obiettivo ambizioso della “carbon-neutrality” entro quest‘anno. Nel 2020, Bosch riuscirà ad avere emissioni di carbonio pari a zero -ha annunciato Volkmar Denner, ceo di Robert Bosch. Tutte le 400 sedi Bosch, nei diversi Paesi del mondo, saranno infatti a impatto zero". Per raggiungere questo ambizioso traguardo, l'azienda sta adottando quattro misure principali: miglioramento dell'efficienza energetica, aumento della percentuale di rinnovabili nell’approvvigionamento energetico, maggiore utilizzo di energia verde e strategia di compensazione delle emissioni inevitabili di carbonio. In questo modo, saranno neutralizzati 3,3 milioni di tonnellate di CO 2 l’anno a partire da quest’anno.

All’interno di questo progetto Bosch Rexroth, la compagnia del Gruppo Bosch che fornisce azionamenti e controlli a livello globale, sta mettendo in atto un piano iniziato già nel 2011 basato sull‘efficienza degli impianti e sull’utilizzo di energie rinnovabili in ottica di riduzione delle emissioni di CO 2 : è allo studio, infatti, la possibilità di installare un impianto fotovoltaico e il risparmio dell’energia sprecata (switch off strategy).

Tra i progetti implementati già nel 2012 c’è il passaggio all’illuminazione a LED. Prima dell’introduzione delle lampade a LED i 1.899 corpi illuminanti aziendali e 6.234 lampade di varia potenza consumavano 165.000 Watt al giorno e in un anno (2.520 ore) le emissioni erano di 226.302 Kg di CO 2 . L‘ l’introduzione delle lampade a LED, a pari livello di potenza illuminante installata, ha più che dimezzato le emissioni di CO 2 facendole scendere fino a 101.080 Kg mentre il consumo di potenza elettrica è sceso a 73.000 Watt. In termini di costi si è arrivati a una riduzione di circa 40.000 € all’anno.

Inoltre, per migliorare l’efficienza energetica, Bosch Rexroth ha intrapreso altri progetti, per citare i più rilevanti: la sostituzione UTA con modelli ad elevata efficienza (triplo recupero di calore), l‘utilizzo di serramenti ad elevata prestazione termica nei vari edifici, l‘uso di impianti efficienti per il controllo e la regolazione delle temperature negli edifici (fancoil ad inverter con velocità controllata e valvole di regolazione dei fluidi), l’adozione di timer per lo spegnimento degli impianti, l‘utilizzo di impianti a pompa di calore. Questi ultimi oltre ad avere un maggior rendimento non prevedono combustione essendo elettrici. L’assenza di combustione implica zero emissioni di CO 2 nell‘ atmosfera.

Infine, grazie al sistema di regolazione puntuale e al controllo centralizzato degli impianti, si è riusciti a ottenere un’ulteriore riduzione di 456 Tonnellate di CO 2 che sommate al progetto d’illuminazione a LED permette di ottenere una riduzione complessiva di 581 tonnellate di CO 2.

Bosch Rexroth, infine, sta promuovendo internamente altre azioni sostenibili, sempre con un cuore green, come ad esempio, l’utilizzo di tazze e borracce per evitare l’uso della plastica, la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi d’acqua.