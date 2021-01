Tecnicamente dovrebbe essere una proposta di fusione: il retailer canadese mette sul piatto 25 miliardi di dollari canadesi. Carrefour conferma il dialogo. Levata di scudi del Governo francese

La catena canadese Couche-Tard, sconosciuta in Italia (e nemmeno molto rinomata in Europa), ma molto nota in Nord America per l'insegna Circle K, ha avviato un dialogo esplorativo per acquisire niente meno che Carrefour, il più grande retailer europeo, e uno dei primi 20 del mondo. Stiamo parlando di un deal da 20 miliardi di dollari. Carrefour acquisita da un retailer non francese? È quasi da non credere, considerando il nazionalismo, non solo economico, dei nostri vicini d'Oltralpe. Un retailer, CoucheTard, con un giro d'affari di circa 55 miliardi di dollari (canadesi) vuole acquisire un colosso (Carrefour) che fattura più di 80 miliardi. Incredibile, o quasi.

La catena basata a Laval, Quebec, ha confermato di aver inviato un'offerta non vincolante, al prezzo di 20 euro ad azione (24,31 dollari Usa, e 30,86 dollari canadesi). Più che acquisizione, si dovrebbe parlare di "fusione". Secondo il quotidiano canadese Le Devoir la proposta avanzata da CoucheTard sarebbe di circa 25 miliardi dollari canadesi (circa 16 miliardi di euro).

Carrefour ha confermato l'esistenza di trattative in corso, ma non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali pubbliche.

Nel secondo trimestre fiscale 2021 (chiuso l'11 ottobre 2020), la rete di Couche-Tard si articola in 14.200 punti di vendita in 26 paesi. In Nord America, sono 9.261 convenience store (8.085 con distributori di benzina) in 47 stati e 10 province canadesi, con insegne Circle K, Couche-Tard e Ingo.

In Europa Couche-Tard conta 2.722 Circle K e Ingo in Norvegia, Svezia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Irlanda e Polonia, ma a livello internazionale ci sono affiliati Circle K in 16 altri paesi. Il gruppo canadese sviluppa un giro d'affari equivalente a 54,13 miliardi di dollari canadesi (42,61 Usa), anno fiscale 2020.

Nel 2017 CoucheTard ha acquisto il gruppo Usa Cst Brands per 4,4 miliardi di dollari. La proposta del gigante canadese ha stimolato la Borsa di Parigi dove il titolo Carrefour ha chiuso la seduta del 13 gennaio con +13,42% a 17,54 euro (ma ha sfiorato anche +20%). L’ operazione potrebbe generare un colosso globale della distribuzione, con una posizione di forza su entrambe le sponde dell’Atlantico e un totale di quasi 26.500 punti di vendita. Stranamente, almeno per noi, la Borsa canadese non ha reagito con lo stesso entusiasmo, anzi, l'emoticon è faccina triste: le azioni di Couche-Tard hanno perso quasi l’11% scendendo a 36,88 dollari canadesi. Governo francese contro la fusione

Com'era logico e storicamente prevedibile, i vertici della politica francese non sono affatto pronti a stappare lo champagne. Il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire ha già dichiarato su France 5 che in gioco c’è la sovranità alimentare dei francesi e che quindi il matrimonio non s'ha da fare, ossia non può essere favorevole a questa transazione. E ha aggiunto: "Carrefour è il primo gruppo privato per occupazione, è un gruppo importante per la sicurezza alimentare francese e per il suo approvvigionamento. E con l’emergenza coronavirus abbiamo visto come questo comparto sia vitale, come sia importante la salvaguardia dei beni essenziali". Il ministro Le Maire non esclude il ricorso a decreti sul controllo degli investimenti stranieri in Francia. "Con questo provvedimento possiamo dare il consenso o meno ad accordi di questo tipo. E come ho detto a priori non sono favorevole a questa operazione. Anche il settore della distribuzione alimentare è stato inserito nei settori strategici".

Carrefour (giro d'affari di quasi 81 miliardi di euro) ha un network di punti di vendita multi-format forte di 12.300 store in 30 paesi del mondo. È un volto-insegna familiare non solo in Francia, ma anche in Italia. Il network mondiale si articola in 1.207 ipermercati, 3.412 supermercati, 7.193 convenience store e 413 cash and carry.

Nella classifica 2020 Supermarket News Top 75 Retailers & Wholesalers list,, Couche-Tard è al 23° posto con ricavi di 13,3 miliardi di dollari Usa, nel 2019-20. Ma è al 4° posto per numero di pdv, 9.815 negozi.