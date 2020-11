Cbre ha assistito Savills Investment Management Sgr SpA, operante come fund manager e asset manager, nella rimodulazione delle superfici del Fidenza Shopping Park.

Obiettivo di questa rimodulazione è la riduzione dello spazio dedicato a un marchio di articoli sportivi per consentire l’inserimento di Jysk nel parco commerciale, aumentando il mix merceologico in coerenza con l’evoluzione e i trend di mercato. Jysk è un'azienda danese di distribuzione di mobili, articoli per la casa e materassi, con 2.900 punti di vendita distribuiti in 51 paesi.

Il gruppo di lavoro Retail Development Solutions si è occupato del concept design del progetto di rimodulazione, dell’allestimento distributivo e impiantistico della nuova unità immobiliare, del project&construction management dell’intero intervento, inclusi la selezione dei fornitori, la gestione delle gare d’appalto e il coordinamento delle attività dei tenant coinvolti, con l’obiettivo di escludere ogni tipo di disservizio ai fruitori del centro e di soddisfare i termini contrattuali, garantendo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e i tempi di consegna e di apertura degli operatori attraverso l’attività di pilotage.

L’intervento realizzato si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione e rinnovamento che Savills Investment Management ha deciso di intraprendere sull’asset e nel quale il Retail Development Solutions sarà partner tecnico.

Cbre, che ha attualmente un incarico di gestione del parco commerciale, si è inoltre occupata della locazione degli spazi a Jysk per conto della proprietà.