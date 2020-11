Insieme a Coldwell Banker Commercial, Cbre curerà la locazione degli spazi retail (2.500 mq). Palazzo Naiadi ospita già un 5 stelle e un cinema The Space

Cbre e Coldwell Banker Commercial, società di intermediazione e consulenza immobiliare integrata, sono stati incaricati dalla proprietà (Covivio), della locazione degli spazi retail all’interno di Palazzo Naiadi, immobile storico in Piazza della Repubblica, pieno centro di Roma.

I locali commerciali (totale circa 2.500 mq) sono in una posizione piuttosto appetibile: in pochi minuti a piedi si arriva ad alcuni dei principali punti di interesse della Capitale come il Colosseo, Piazza Venezia, via del Corso e Piazza di Spagna. La presenza di hotel di livello internazionale e della fermata della metropolitana generava (prima dell'attuale stato di guerra, ndr) un flusso turistico elevato e offre agli spazi retail un’ottima visibilità. I locali, a eccezione delle unità che si affacciano su via Torino e via Nazionale, permettono l’utilizzo di spazi esterni coperti dall’elegante porticato dell’immobile.

Palazzo Naiadi ospita già un Hotel 5 stelle a marchio Anantara, marchio di lusso asiatico pluripremiato e rinomato in tutto il mondo, e un cinema The Space.

"La piastra commerciale, inserita nel Palazzo Naiadi, e in un contesto retail consolidato, si presta ad accogliere diverse tipologie di tenant grazie all’ampia metratura disponibile e alla conformazione degli spazi -Silvia Gandellini, responsabile dell'A&T High Street & Retail Investment Properties di Cbre Italy-. In un contesto in cui il retail è sotto pressione a causa della situazione legata all’emergenza Covid19, con questo incarico la proprietà dimostra di avere fiducia in questa asset class con una visione a lungo termine. Possiamo inoltre confermare che il segmento High Street sta mostrando segni di ripresa, anche grazie al trend di miglioramento delle performance e ad alcune nuove aperture".

"Nonostante il delicato periodo legato all’emergenza sanitaria -aggiunge Andrea Ciaffi, direttore divisione retail Centro Italia di CBC- siamo fiduciosi che la piastra commerciale di Palazzo Naiadi continui ad essere attrattiva per molte aziende nazionali e internazionali. Il nuovo gestore dell’Anantara Hotel & Resort potrà fungere da catalizzatore per l’intera area commerciale".