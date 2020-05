Accanto all’area protetta di degenza sono stati ristrutturati e ampliati tutti i locali di supporto (spogliatoi, bagni, docce) che permetteranno il passaggio di oltre 80 operatori fra medici, infermieri e professionisti in formazione.

La nuova sala di terapia intensiva sarà inoltre dotata di sistemi di accessi con porte automatiche interbloccate a tutela degli ambienti per la protezione delle degenze.

"L’inaugurazione di oggi –spiega Marco Balducci, general manager Ceetrus Italy – mi rende particolarmente orgoglioso perché abbiamo realizzato in tempi record una struttura di terapia intensiva per tutti i cittadini milanesi e lombardi. Se rispetto a due mesi fa siamo fuori dall’emergenza della pandemia, l’evento di oggi è un chiaro segnale di ottimismo per il futuro. Milano potrà contare su una struttura di eccellenza che potrà essere utilizzata per affrontare altre eventuali emergenze sanitarie. Vorrei ringraziare tutti coloro che senza risparmiarsi hanno contribuito alla realizzazione di questo importante traguardo".

"Siamo molto grati a Ceetrus, e a quanti hanno contribuito alla realizzazione, in tempi record, della nostra nuova terapia intensiva –dichiara Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco– realtà medica specializzata e qualificata che consente all’Ospedale Sacco di essere dotato di un padiglione all’avanguardia, che può rispondere, oggi e negli anni a venire, anche alle più impegnative richieste sanitarie della città di Milano. Questa nuova iniziativa di solidarietà evidenzia, ancor più in questo difficile e delicato periodo di emergenza sanitaria, quanto sia preziosa la collaborazione tra imprese private e istituzioni pubbliche per costruire luoghi che rispondano alle reali necessità dei cittadini".