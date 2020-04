Centromarca: “Dall’industria di marca 45 milioni per l’emergenza”

Questa la cifra minima donata, secondo le stime, ad ospedali, enti ed istituti di ricerca legati per la gestione dell'attuale crisi sanitaria

Secondo le prime stime almeno 45 milioni di euro sono stati devoluti nell’arco delle ultime settimane dalle industrie associate a Centromarca per sostenere ospedali, enti ed istituti di ricerca impegnati nell’assistenza ai malati e nelle attività di studio per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

L’impegno delle grandi marche è consistito in erogazioni economiche dirette, acquisto di attrezzature medico scientifiche e fornitura gratuita alle strutture sanitarie di materiali ad alto consumo.

"Il nostro obiettivo primario è assicurare la massima protezione a chi lavora in fabbrica", spiega Roberto Bucaneve, direttore di Centromarca: "Solo così è possibile avere continuità produttiva e quindi fornire alle famiglie italiane i prodotti di cui hanno bisogno per nutrirsi, curare l’igiene della persona e della casa. Le varie forme di impegno assolutamente volontario a sostegno delle strutture ospedaliere e della ricerca sono invece la testimonianza concreta della vicinanza delle nostre industrie alle persone che lavorano nella sanità e alla società civile in una fase di drammatica emergenza sanitaria".