Chi sono i 5 influencer più ricercati e perché interessano agli italiani

Sapete che il terzo e il quinto influencer più ricercati nel nostro Paese e su YouTube sono due giovani giocatori di videogames? L'analisi SEMrush

Che Chiara Ferragni sia l'influencer per eccellenza è ormai cosa nota, ma quali sono i trend topic a lei associati che interessano di più agli utenti italiani? Sapete che il terzo e il quinto influencer più popolari nel nostro Paese e su YouTube sono due giovani giocatori di videogames?

Ad effettuare un'indagine su quali siano e perché gli influencer più cercati in rete è stata SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online che è anche partner ufficiale di Onim - l’Osservatorio Nazionale sull’Influencer Marketing.

Ecco i 5 risultati più interessanti relativi ai 5 influencer più cercati della rete.

1 - Chiara Ferragni: matrimonio, nudità, moda

Il primo posto lo occupa senza dubbio il “matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez” dell’anno scorso con un totale di 60500 ricerche mensili. L’evento fu seguito da tutta Italia sui social e oggi ha quasi raggiunto l’interesse relativo al matrimonio Harry e Megan. “Piedi di Chiara Ferragni” (27100) è un altro argomento che fa scatenare i commenti negativi dei follower ogni volta che Chiara posta foto con scarpe aperte. “Chiara Ferragni nuda” (18100): gli scatty sexy dell’imprenditrice digitale suscitano molto scalpore da quando è nato il figlio di Chiara e Fedez, generando una marea di commenti non molto tolleranti e critiche alla star per il suo comportamento sui social. “Chiara Ferragni collection” (12100) è il brand di moda di Chiara, conosciuto e vestito in tutto il mondo. Interessante poi notare che, in merito al contesto familiare di Chiara, gli italiani cercano soprattutto notizie sul suo papà - Marco Ferragni (8100) - e non sulla madre oppure le sorelle. La relazione tra papà e figlia è il tema che stimola più interesse, soprattutto dopo che è scoppiato il gossip del fratello della Ferragni.

2- ClioMakeup: il brand supera la persona

Curioso notare che ClioMakeup shop (14800) è più cercato rispetto a ClioMakeup blog e Youtube. Questo potrebbe avere senso se pensiamo che il brand di Clio diventa più potente e più popolare dal lato consumatore e che le persone acquistano già i suoi prodotti, conoscendone bene la creatrice. “Clio Makeup rossetti” batte tutti gli altri prodotti presenti nella collezione della nota truccatrice.

3 - ➜ FavijTV™: il trionfo della normale adolescenza

Favij è il gamer e youtuber italiano più conosciuto. Poco tempo fa per qualche motivo è stato costretto a fare il video risposta agli haters che affermavano che non avesse talento. Resta il fatto che parliamo di una figura ricercata 301 mila volte in un mese, e che occupa il terzo posto nella classifica degli influencer italiani più cercati in assoluto? “Happy Wheels” i set video più cercati al momento. “Favij horror” è il secondo tipo di giochi video più cercati dai fan. Parliamo di un ragazzo che si è messo semplicemente "in gioco" nel mondo videogames pubblicando su YouTube un video al giorno, che ottiene fino a un milione di visualizzazioni.

4 - Fabio Rovazzi: interesse per la persona oltre il musicista

Fabio-Senza pensieri-Rovazzi non poteva mancare nella lista degli influencer più cercati. Nelle query più frequenti che lo riguardano rientrano senza dubbio tutte le sue canzoni: Tutto molto interessante (8100), Volare (5400), Faccio quello che voglio (4400). Invece le domande che le persone si pongono in merito a Rovazzi sono: quanti anni ha, dove abita e dove è nato Fabio.

5 - CiccioGamer89: un altro professionista del gioco

È il secondo gamer nella nostra classifica, ma non secondo per la sua importanza nel mondo dei video giochi. Fornite e Clash royal sono le playlist più importanti del canale di Mirko e tra l’altro sono le ricerche più frequenti degli utenti sul suo conto. Curiosamente, l’account Twitch di CiccioGamer89 è più cercato rispetto a quello su Instagram: questo significa che il canale di “lavoro” supera quello personale.

Sono tutti dati che suggeriscono come ogni top-influencer sia apprezzato da prospettive e punti di vista diversi, risultando dunque interessante ai brand per ragioni e collaborazioni di tipo diverso, che necessitano di essere targettizzate efficacemente.