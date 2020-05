Cigna Europe: focus sulla gestione della solitudine, anche in Fase 2

La società del mondo assicurativo sanitario identifica 8 linee guida per aiutare le persone a superare eventuali disagi psicologici legati al periodo

Dopo quasi due mesi di lockdown, sono ancora molte le restrizioni in atto per contenere la diffusione di Covid-19 e in tanti stanno avendo alcune difficoltà nell’affrontare questo periodo. Al fine di aiutare le persone a mantenere un buon equilibrio mentale, Cigna Europe, società operante nel settore delle assicurazioni sanitarie, ha identificato otto linee guida che possono contribuire a limitare gli effetti negativi dell'isolamento sociale sulla nostra salute. Sono 8 i suggerimenti indicati da Cigna Europe.

Il primo è di evitare pensieri negativi, che potrebbero peggiorare il disagio emotivo legato all'isolamento. 2. Utilizzare la tecnologia per creare connessioni emotive, dato che le relazioni sociali sono essenziali per la nostra salute fisica e mentale. 3° punto: praticare tecniche di meditazione. La consapevolezza o la respirazione cosciente possono diventare dei grandi alleati per calmare l'ansia e ridurre lo stress. Il 4° suggerimento è di mantenere un certo livello di attività fisica.

E' bene fare attenzione alle dieta, essenziale per migliorare l'umore: circa il 95% della serotonina, - l'ormone che funge da neurotrasmettitore e regola il sonno, l'appetito e l'umore - viene infatti prodotto nel tratto gastrointestinale.

Si consiglia inoltre di comunicare regolarmente con i colleghi.

Prendere un po' di sole (10-20 minuti al giorno) è un ulteriore suggerimento degli esperti di Cigna Europe: la luce del sole rafforza il sistema immunitario e migliora l'umore, poiché stimola la sintesi della vitamina D, una sostanza chiave per il sistema nervoso centrale che aiuta a controllare i sintomi depressivi. Infine, è importante stabilire una routine con orari di sonno regolari: più a lungo siamo impegnati, minore è lo spazio per la solitudine.

