Coca-Cola HBC Italia, Silvia Molinaro nuovo direttore Out of Home

Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha annunciato oggi la nomina di Silvia Molinaro a direttrice del canale Out of Home. Nella sua nuova funzione si interfaccerà direttamente con il direttore commerciale, Marco Pesaresi.

Dopo aver guidato per tre anni la funzione trade marketing, Silvia Molinaro seguirà ora il canale HoReCa (Hotel-Restaurant-Catering) per implementare le strategie commerciali in linea con l'approccio 24/7 Total Beverage Partner: un’azienda con un portafoglio prodotti in grado di coprire tutte le occasioni di consumo, dalla colazione al dopocena.

"Sono felice di questa nuova sfida professionale e di guidare un team di oltre 800 persone che ogni giorno costruisce sul mercato relazioni di valore condiviso con i nostri clienti -dichiara Silvia Molinaro-. Continueremo a crescere sul mercato facendo leva sull'unicità del portafoglio prodotti Coca-Cola e sull'eccellenza dell'esecuzione, due elementi chiave per vincere nel canale Horeca".

Nata a San Vito al Tagliamento (Pn), quarantadue anni fa, laurea in Scienze Politiche all’Università di Trieste e specializzazione in Category Management, Marketing & Media all’Università Cattolica di Milano, Silvia Molinaro ha maturato, prima di approdare in Coca-Cola HBC Italia, numerose esperienze nel trade marketing management in multinazionali come Masterfoods, Mondelez International e Reckitt Benckiser.