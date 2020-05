Colliers advisor di Margherita Distribuzione per 25 strutture commerciali

Le 25 strutture commerciali (come riporta un comunicato) dovrebbero essere (non è specificato) gli ex Auchan o gli spazi commerciali risultanti dal compattamento della Gla degli iper

Margherita Distribuzione –ex Auchan Italia, società acquisita in joint venture da Conad e WRM– ha affidato a Colliers International Italia il mandato di advisor per la commercializzazione degli spazi disponibili all’interno di 25 strutture commerciali distribuite lungo l’intero territorio nazionale. Non è ancora chiaro né confermato se gli spazi da commercializzare sono tutte le piastre o, come ci sembra più probabile, la parte eccedente e disponibile di Gla successiva alla chiusura/razionalizzazione degli ipermercati Auchan. (La superficie media di un ipermercato Auchan è di 8.000/9.000 mq: se 25 ipermercati fossero stati dimezzati in termini di superficie di vendita avremmo circa 113.000 mq di Gla sul mercato, cioè a disposizione di retailer e servizi, intermediata appunto da Colliers. ndr).

Gli asset affidati sono localizzati sul territorio italiano con un bacino di utenza potenziale di circa 10 milioni di abitanti, tra questi ci sono due importanti centri come Porta di Roma e Rescaldina. Il mandato si inserisce nel più ampio progetto di acquisizione della rete di vendita di Auchan Italia avviato da MD alla fine del 2019 e che ha coinvolto 270 punti di vendita distribuiti sul territorio nazionale.

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto da Margherita Distribuzione l’incarico di advisory per la commercializzazione di una parte considerevole dei suoi centri commerciali, tra cui spiccano alcuni dei più performanti del Paese – commenta Roberto Nicosia, CEO di Colliers International Italia. La loro scelta riconosce la nostra capacità distintiva di operare in modo capillare e strutturato su tutto il territorio, siamo onorati di poterli supportare durante questa importante fase di trasformazione del mercato retail".