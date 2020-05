Fase 2 e centri commerciali, per Igd primi riscontri “molto incoraggianti”

Nei primi tre giorni di fase 2 hanno aperto al pubblico 9 negozi su 10 all'interno dei centri commerciali di proprietà di Igd. Che si sta preparando alla fase 3 con Moving Forward

Nei tre giorni compresi fra lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, l’80% dei visitatori rispetto allo stesso periodo del 2019 ha scelto di tornare a frequentare fin da subito i centri commerciali. Lo comunica Igd Siiq SpA, uno dei principali proprietari immobiliari retail in Italia, aggiungendo che, attualmente, oltre il 90% dei punti di vendita risulta aperto e operativo, mentre i rimanenti si stanno organizzando per rientrare in attività quanto prima.

Va ricordato che tutte le strutture di Igd non hanno mai chiuso durante il lockdown, garantendo i servizi primari (generi alimentari, farmacie, ottica e altri) e adottando le misure necessarie per svolgere le attività commerciali in piena sicurezza.

Sicurezza sanitaria: principali misure adottate

A questo proposito, Igd aggiunge che "la buona affluenza risente positivamente delle importanti misure adottate a tutela della sicurezza e salute dei visitatori e degli operatori nelle gallerie commerciali: percorsi differenziati fra servizi essenziali e non, climatizzazione basata sul ricambio naturale dell’aria e non sul suo riciclo, disinfezione quotidiana e sanificazione periodica, termocamere per la rilevazione della temperatura corporea in assoluta discrezione e tutela della privacy, accesso prioritario per personale medico o infermieristico, rispetto del limite di 1 persona ogni 10 mq con blocco automatico degli accessi. Il tutto supervisionato dalla vigilanza del centro commerciale, a cui è affidato anche il compito di evitare assembramenti e di far rispettare l’obbligo di indossare le mascherine".

Anche in Romania, che è uscita dal lockdown sabato 16 maggio, si registrano flussi significativi di visitatori, per quanto vi siano ancora restrizioni per i negozi più grandi e per le ristorazioni.

Igd sta inoltre lavorando alle sfide che si porranno nella fase di rientro dall’emergenza e ritorno alla normalità. È stato predisposto il piano Moving Forward composto da alcune azioni e obiettivi su cui si lavorerà nei prossimi mesi: nuove azioni promozionali in risposta alla crisi economica, rafforzamento delle opportunità collegate all’omnichannel, incremento della digitalizzazione con la personalizzazione dei servizi.