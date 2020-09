Tra marzo e settembre 2020 sono entrate in Confimprese 20 nuove insegne che aggregano un fatturato complessivo di 1,7 miliardi di euro e quasi 2.400 punti vendita

Nel corso dell'Assemblea annuale tenutasi a Milano al Teatro Manzoni, Confimprese ha anche rinnovato le cariche del Cda. Oltre il 35% del quale è costituito da volti nuovi in rappresentanza di tutti i settori merceologici dell’associazione, forte di 350 marchi commerciali, 40.000 punti vendita e 600.000 addetti.

Nel periodo marzo-settembre 2020 sono entrati in Confimprese 20 nuovi brand, che assommano un fatturato totale di circa 1,7 miliardi euro e 2.386 punti vendita in Italia.

A spingerli in seno a Confimprese, alcune proposte dell’associazione accolte dal governo per sostenere il commercio: sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi; credito d’imposta per botteghe e negozi; semplificazione delle procedure, riduzione dei tempi di erogazione per Cigd multilocalizzate; deregulation dehors per la ripartenza del take away e drive through per la ristorazione.

Questi i nuovi soci: Angelico, Baldinini, C&A, Casa, Casa Shop, Cisalfa, Cotton & Silk, Dispensa Emilia, Evos, Flower Burger, Franck Provos, Gold Gallery, GoldenPoint, Idexe, Intersport, Jean Louis David, Kiko, Miriade, Sorbino, Vero Caffè.

I nuovi consiglieri per settore

Nella ristorazione entrano Claudio Baitelli (Alice Pizza), Leopoldo Resta (Cirfood), Donato Romano (La Piadineria), Gianpietro D’Adda (Befed).

Per l’abbigliamento, Barbara Cimmino (Yamamay, Carpisa), Emilio Bandera (Cisalfa), Giampaolo Cavaletto (Bata), Matteo Lessi (Teddy).

Nella bellezza (beauty), Mauro Sansonetti (Kiko-Gruppo Percassi), Marco Ricchetti (Jean Louis David), Kilian Gonzales (Equivalenza).

Nei giochi/tempo libero, Nickolas Musikas (Game Stop)

Nella telefonia Alessandro Magnino (Vodafone)

Nel comparto casa/complementi d’arredo, Elisabetta Ainardi (Kasanova) e Raffaella Lambri (Maisons du Monde).