De Matteis Agroalimentare tra le Imprese vincenti di Intesa Sanpaolo

L’azienda irpina è stata selezionata fra le realtà agroalimentari campane come esempio di eccellenza imprenditoriale e made in Italy

Imprese Vincenti è il programma di Intesa Sanpaolo nato per valorizzare le eccellenze imprenditoriali che sanno essere modello per il rilancio dell’economia italiana, quest'anno giunto alla sua seconda edizione. De Matteis Agroalimentare, parte del gruppo industriale De Matteis che comprende anche Elcon Megarad, azienda attiva nel settore dei cavi e componenti per reti elettriche su scala globale, è stata selezionata fra le imprese agroalimentari campane che hanno saputo intraprendere percorsi di crescita.

“Siamo molto orgogliosi di testimoniare la volontà dell’imprenditoria italiana di affrontare la crisi per contribuire al rilancio del Paese -afferma l'Ad Marco De Matteis-. Nel nostro caso vuol dire realizzare in Irpinia una pasta di eccellenza, riconosciuta in Italia e all’estero”.

I risultati aziendali

L'azienda ha chiuso il 2019 con un fatturato di 155 milioni di euro, realizzato per l’80% da esportazioni, e risulta fra i primi 10 produttori di pasta secca al mondo. Nel primo semestre del 2020 ha confermato il trend di crescita con un incremento delle vendite del 24%.

Sul territorio, l’azienda coinvolge oggi 1.300 aziende agricole di 8 regioni, ognuna delle quali firma con il pastificio un patto diretto per la fornitura di grano di alta qualità.