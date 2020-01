Erdt perfeziona il processo di convalida dell’etichettatura nel farmaceutico

L’azienda lancia le stampanti Printronix Auto Id serie T8000 con Odv-2d, primo sistema di stampa e veridica di codici a barre completamente integrato

Le analisi effettuate dalla Food and Drug Administration nell'ultimo decennio sull'etichettatura e l'imballaggio dei dispositivi medici, hanno rivelato che gli errori di etichettatura sono all’origine del 15% dei ritiri dei prodotti. Pertanto, garantire che le etichette soddisfino la qualità richiesta è di importanza fondamentale per mantenere l'efficienza e l’economicità.

Gruppo Erdt, realtà aziendale specializzata nell'assemblaggio e nel confezionamento per conto terzi di dispositivi medici e farmaceutici, ha lavorato costantemente per assicurare la qualità di stampa delle etichette tramite adeguato processo di controllo. In questa logica, ha scoperto che il verificatore di dati (Odv)-2d per stampanti termiche ad alte prestazioni di Printronix Auto Id era in grado di stampare e contemporaneamente verificare le etichette, assicurando che solo quelle conformi alle norme Iso entrassero nella catena di approvvigionamento. Ciò ha permesso sia di soddisfare le esigenze del cliente sia di razionalizzare i processi di validazione e verifica.

Erdt, in particolare, ha introdotto le stampanti Printronix Auto Id serie T8000 con Odv-2d. Quest’ultimo rappresenta il primo sistema di stampa e convalida di codici a barre sul mercato che sia completamente integrato. Consente di stampare e convalidare contemporaneamente codici a barre monodimensionali e 2d secondo gli standard Iso.

La stampa avviene mediante trasferimento termico su etichette di carta. Ogni etichetta viene ispezionata dalla funzione Odv in conformità alle norme Iso Iec 15415 e Iec 15416, e il risultato della convalida viene memorizzato per documentazione continua.

Se la funzione di convalida Odv-2s rileva un'etichetta difettosa, quest’ultima viene riportata nella stampante, sovrascritta e sostituita automaticamente. Questo processo viene documentato in modo da consentire a Erdt di raggiungere la sicurezza giuridica e la trasparenza per i propri clienti, in quanto tutte le informazioni rilevanti vengono memorizzate nel database. L'Odv Auto Id Data Manager (un modulo del software PrintNet Enterprise Auto Id) permette di memorizzare report dettagliati e personalizzati per ogni tiratura di stampa, fino alla singola etichetta di un lotto.