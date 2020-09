Con Fabrizio Fantini, fondatore e Ceo di Evo, parliamo di come l'analisi predittiva nella gestione dei prezzi, promozioni e rifornimenti di magazzino possa portare interessanti vantaggi nel mondo retail. Con i casi pratici di Miroglio e di Boggi. Perché "il push come concetto è morto, c'è un nuovo paradigma necessario non solo per avere successo ma anche per sopravvivere".