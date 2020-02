Farmacia Comunale Parabiago: buoni fino a 50 € ai neogenitori

L’operazione rientra nel progetto BabyBox, sostenuto da Coop Lombardia e sviluppato dal Comune per aiutare i nuclei familiari con nuovi nati

La Farmacia Comunale della Città di Parabiago è fra i partner del progetto Baby Box, iniziativa realizzata dal Comune di Parabiago, in collaborazione con Coop Lombardia, con l’obiettivo di essere vicini anche economicamente alle famiglie con una nuova nascita avvenuta nel 2020 e registrata presso il comune.

Il kit BabyBox contiene un carnet di 5 buoni del valore di 10 euro ciascuno, per un totale di 50 euro, spendibili presso la Farmacia Comunale. In farmacia è stato anche allestito un apposito corner Baby Box, con prodotti selezionati e dedicati ai bebè.

Dal consiglio di amministrazione della Farmacia Comunale fanno sapere di avere sin da subito condiviso il progetto con l’amministrazione comunale, ritenendolo un’iniziativa non solo importante per le famiglie di Parabiago, ma anche un modo per avvicinarsi e far conoscere tutti i servizi della propria struttura.

Il kit contiene inoltre una fornitura di prodotti marchiami Coop utili per la prima infanzia. Gli articoli spaziano dai pannolini all’olio idratante, dallo shampoo alle salviettine detergenti, per un valore commerciale di circa 30 euro.

“Abbiamo aderito al progetto BabyBox, che mira a sostenere i bisogni dei neogenitori, in quanto coerente con i nostri valori – spiega Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia -. L’iniziativa è la dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico e privato porti a risultati positivi per i cittadini e per l'intera comunità”.

Il Comune di Parabiago ha stanziato 18.000 euro per il progetto, comprensivo della realizzazione di shopper BabyBox, stampa materiali pubblicitari e carnet dei buoni, rimborso del valore dei buoni: “BabyBox è il frutto di importanti partnership con Farmacia Comunale e con Coop Lombardia, nonché della collaborazione fra vari uffici comunali, dall’anagrafe ai servizi sociali - sottolinea Elisa Lonati, assessore alle politiche sociali del Comune -, tutti attori che desidero ringraziare apertamente".