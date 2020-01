Farmacia Ponzi, di Torre Angela, mette i farmacisti ‘in vetrina’

Grazie all’inserimento del laboratorio galenico in ingresso, il lavoro dei professionisti, e la loro competenza, è visibile direttamente da strada

É stata inaugurata di recente la nuova Farmacia Ponzi, nel quartiere di Torre Angela a Roma. La struttura, di 650 mq articolati su 2 livelli, mette al centro i bisogni del cliente, nella parte etico come in quella commerciale, e li coniuga strettamente alla figura del farmacista, nell’ottica di valorizzarne ulteriormente il ruolo professionale.

Proprio allo scopo di dare maggior rilievo alla funzione del farmacista, i professionisti sono letteralmente ‘in vetrina’ e non si trovano più, come accade in molti punti di vendita del canale, sul fondo della farmacia. Il laboratorio galenico è stato messo, cioè, immediatamente all’ingresso della struttura, così che i clienti possano vedere, sin dalla strada, gli specialisti all’opera, attraverso una vetrata di ben 7 metri di lunghezza.

Al piano interrato, il focus dell’offerta è sulla parte commerciale, ed in particolare sui mondi dell’alimentazione e dell’infanzia. In quest’area è anche presente la stanza del sale, per la cura delle malattie dell’apparato respiratorio, indirizzata soprattutto ai target bambini e anziani. A ciò si aggiunge un pacchetto più classico, con prestazioni che vanno dall’holter pressorio al servizio Cup. Non manca, inoltre, una zona riservata all’estetica.

Nodale, nella proposta di servizio, il consiglio dei farmacisti (10 persone, complessivamente) sempre presenti su entrambi i piani di Farmacia Ponzi, e disponibili in postazioni ad hoc, per offrire un consulto specializzato su qualsiasi tipologia di prodotto, dal farmaco all’integratore, al cosmetico.

Nella logica di rafforzare il legame con il quartiere, la farmacia ha lavorato per potenziare la componente sociale: lo spazio antistante la struttura, prima chiuso da una cancellata, è oggi aperto e disponibile per tutta la cittadinanza, per il transito così come per parcheggiare l’auto gratuitamente.

Il progetto di ristrutturazione ha previsto anche l’istallazione di impianti robotizzati per la gestione del magazzino, al fine di agevolare l’attività dei farmacisti.