Carapelli sostiene la ricerca nel settore olivicolo-oleario

La fondazione onlus Istituto Nutrizionale Carapelli ha assegnato 6 borse di studio ai miglior giovani ricercatori under 35

Si è concluso a Bari "Evoo Research's Got Talent", il primo congresso internazionale dedicato interamente all’olio extravergine d’oliva. Un training congress dedicato a giovani ricercatori esperti di questo alimento e con competenze in differenti campi, che mira a realizzare un network internazionale multidisciplinare.

In questo contesto, Istituto Nutrizionale Carapelli fondazione onlus, in qualità di sponsor platinum dell'evento, ha assegnato sei borse di studio di un valore di 550 euro l’una ai vincitori selezionati tra i ventiquattro migliori profili under 35, come "incentivo a perseverare nella carriera che li porterà a diventare la futura generazione di scienziati capaci di sviluppare innovazioni utili a rispondere alle sfide del settore olivicolo-oleario mondiale e a sostenere gli stakeholder".

A consegnare le borse di studio, in rappresentanza dell’Istituto Nutrizionale Carapelli, è stata la dott.ssa Anna Cane, che ha ribadito l’importanza di queste iniziative a sostegno della ricerca scientifica, pienamente in linea con la mission della fondazione.

I vincitori premiati con le borse di studio sono stati: