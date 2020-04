Farmacisti Preparatori: come gestire nel quotidiano l’emergenza sanitaria

Il vademecum, realizzato dal brand di Unifarco, è centrato sulle buone pratiche per favorire il benessere fisico e psicologico in questa fase di crisi

Fornire consigli professionali alla popolazione per aiutarla a convivere al meglio con il momento di isolamento: con questo intento i Farmacisti Preparatori hanno realizzato un vademecum, consultabile anche tramite il sito aziendale, con indicazioni per la gestione della quotidianità in questa fase. Il prontuario si focalizza sulle buone pratiche per affrontare in maniera corretta la limitazione di movimento e il distanziamento sociale, attraverso un percorso costituito da 4 pilastri fondamentali: alimentazione ed integrazione, emozioni e riposo, movimento ed attività fisica, salute e bellezza della pelle.

Una sana alimentazione prevede il giusto apporto di nutrienti specifici, come per esempio le vitamine che irrobustiscono il sistema immunitario; l'eventuale stress deve essere riconosciuto e gestito, combattendone i sintomi con i corretti comportamenti e il supporto di principi attivi naturali. Inoltre, alcuni semplici esercizi sono praticabili a casa anche in spazi ristretti e migliorano i problemi della sedentarietà, per esempio quelli inerenti al mal di schiena; la pelle del viso risente degli stati emotivi e della permanenza al chiuso, quella delle mani è stressata dai trattamenti frequenti per l’igiene e la disinfezione, va quindi curata e nutrita in maniera particolare.

Le best practise evidenziate nel vademecum sono pensate per andare oltre le semplici istruzioni quotidiane: “in questo momento storico – si legge in una nota stampa diffusa dall’azienda - non basta dare il consiglio, ma è necessario entrare in empatia con le persone per comprenderne anche il disagio, fornendo quindi strumenti che possano servire ad un riequilibrio fisico e mentale”.

Farmacisti Preparatori, brand dell’azienda farmaceutica Unifarco, ha come mission quella di essere accanto alle persone e offrire soluzioni adeguate, ispirate alla tradizione farmaceutica evoluta con le più innovative tecnologie. I Farmacisti Preparatori sono coinvolti in tutto il processo di creazione dei prodotti, che portano il loro nome a sigillo di garanzia.