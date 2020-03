Fedegari – Aboca: confezionamento sterile di farmaci in bulk

Nuova macchina per il lavaggio e la sterilizzazione dei componenti usati nella produzione di pomate, sfruttando le caratteristiche naturali del vapore

E' stato siglato un accordo di collaborazione fra Fedegari Group, società hi-tech attiva nel campo della sterilizzazione e dei processi per la produzione di farmaci sterili, e Aboca, healthcare company italiana che ha l’obiettivo di riportare le sostanze naturali al centro del progresso terapeutico, basandosi su criteri scientifici.

Il progetto di collaborazione tecnica tra Aboca e Fedegari ha permesso di realizzare una macchina destinata al lavaggio e alla sterilizzazione di quei componenti utilizzati nella produzione di pomate ed unguenti senza impiegare alcun detergente, sfruttando le caratteristiche naturali del vapore.

Si tratta di una soluzione originale, messa a punto da Fedegari per il lavaggio, la sterilizzazione e l’asciugamento dei contenitori destinati al confezionamento sterile dei farmaci in bulk. Le esperienze fatte successivamente hanno consentito di realizzare differenti varianti di questo progetto, indirizzati al trattamento di prodotti molto diversi tra loro. La collaborazione tra le due aziende ha permesso di sviluppare la soluzione più efficiente per lavare e sterilizzare le parti macchina specifiche di Aboca con sensibili risparmi di energia, fluidi di processo e tensioattivi sia durante il processo sia nel trattamento dei reflui. Entrambe le aziende si sono impegnate per favorire una produzione industriale sempre più sostenibile; sono riuscite cioè ad assicurare sensibili risparmi di energia, fluidi di processo e tensioattivi.

“Poter collaborare con clienti come Aboca - osserva Giuseppe Fedegari, presidente di Gruppo Fedegari - ci permette di dimostrare che solo attraverso un rapporto più stretto tra costruttore e utilizzatore si possano realizzare soluzioni efficienti ed affidabili al di fuori degli schemi convenzionali che hanno caratterizzato gli impianti produttivi degli ultimi decenni".