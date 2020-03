La campagna globale di Schweppes si rivolge ai nuovi adulti

La nuova comunicazione sviluppa il tema del diventare adulti, tratteggiando una fase di transizione verso l’età matura in quattro soggetti

Schweppes debutta con la campagna globale “Here’s to Character”, che sviluppa il tema del diventare adulti con uno sguardo nuovo, tratteggiando una fase di transizione verso l’età matura che si caratterizza per la discrezione, la raffinatezza e per il suo essere sorprendente. Il brand di Coca-Cola più longevo all’interno della sua categoria beverage descrive così l'evoluzione dello stesso target a cui si rivolge.

Quattro i soggetti e relativi spot descrivono le diverse versioni di questa fase della vita, rappresentata come talvolta amara e talvolta dolce, in rimando al tipico gusto della referenza. La nuova comunicazione, firmata Publicis Italia, è presentata in versione cinematografica, digitale e cartacea.