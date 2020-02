Ferrero, bilancio 2019: fatturato a 11,4 Md di euro in crescita del 6,2%

Determinante l’aumento delle vendite dei prodotti finiti, in primis i nuovi Nutella biscuits. Trainano Germania, Francia e Usa. In aumento i dipendenti

La società capofila del gruppo Ferrero ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto 2019 con un fatturato di 11,4 miliardi di euro, grazie a un incremento del + 6,2% rispetto all’anno precedente. Ferrero si conferma al terzo posto al mondo tra le società del chocolate confectionary (dopo Mars e Mondelez).

Nonostante le incertezze globali, le sfide e i trend del settore industriale, il Gruppo presieduto da Giovanni Ferrero, è stato in grado di accrescere la propria performance durante il 2018/2019. "I prodotti che hanno maggiormente contribuito alla crescita di fatturato – secondo una nota societaria – sono stati principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno, i prodotti freschi e quelli da ricorrenza. Inoltre, le vendite sono aumentate anche a grazie al lancio di nuovi prodotti come Nutella Biscuits e Kinder Cards in alcuni mercati". Al 31 agosto 2019 il Gruppo era costituito da 104 società consolidate a livello mondiale e 31 stabilimenti produttivi. I prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi.

"Il gruppo Ferrero —prosegue la nota— ha continuato anche quest’anno ad investire nel miglioramento e nell’ampliamento di stabilimenti, impianti e attrezzature, in linea con i propri impegni imprenditoriali e sociali, e in costante applicazione delle proprie strategie aziendali". Gli investimenti totali ammontano a 663 milioni di euro: la parte più significativa è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (580 milioni di euro) principalmente in Italia, Germania, Canada, Polonia, Belgio e per il completamento del nuovo edificio dell’Headquarter in Lussemburgo. L’organico puntuale al 31 agosto 2019 ammontava a 36.372 dipendenti, in aumento rispetto ai 35.146 al 31 agosto 2018.

A luglio 2019 Ferrero ha finalizzato l’acquisizione da Kellogg Company di un importante portafoglio di marchi nella categoria dei biscotti e ha completato l’acquisizione della quota di maggioranza del gruppo Ice Cream Factory Comaker, società spagnola attiva nella produzione e distribuzione di gelati "private label". Ferrero si conferma ora al terzo posto al mondo tra le società del chocolate confectionary (dopo Mars e Mondelez) ma con un tasso di crescita che sta riducendo le distanze.