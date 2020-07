Gdo, gli stipendi dei professionisti sotto la media nazionale: l’analisi

I dati emersi dalla Guida alle retribuzioni dei professionisti nella filiera della gdo realizzata da Spring Professional in collaborazione con JobPricing

Quanto guadagnano i professionisti della gdo? Che trend retributivi mostra una delle filiere più importanti del nostro Paese e qual è stato l’impatto dell’emergenza Covid-19?

Queste le domande cui risponde la Guida alle retribuzioni dei professionisti nella filiera della gdo, realizzata da Spring Professional in collaborazione con JobPricing e che analizza 450.000 casi in Italia.

I dati emersi parlano di una retribuzione media dei lavoratori del settore della grande distribuzione e del commercio al dettaglio pari a 28.555 euro lordi annui e si posiziona poco sotto alla retribuzione media nazionale, con valore inferiore di circa 800 euro.

La retribuzione media dei lavoratori con qualifica di quadro si attesta a 52.864 €, 2,5% in meno rispetto alla media nazionale (circa 1.400 euro in meno), mentre gli impiegati del settore percepiscono una retribuzione inferiore del 6,9% alla media nazionale (28.625 €, circa 2.100 euro in meno).

Anche la retribuzione variabile, fattore rilevante nel mercato, ha un peso minore nella gdo rispetto alla media nazionale, sia come importo sia come numero di percettori, e sia per i quadri sia per gli impiegati. Nel 2019 il 64,4% dei quadri ha percepito una quota variabile, mentre la percentuale degli impiegati è il 49,6%; gli importi medi sono stati rispettivamente di 6.072 € lordi e 2.205 € lordi.

L’andamento delle retribuzioni negli ultimi 5 anni non è stato positivo: la retribuzione media reale è calata dell’1,4%, a fronte di un andamento medio nazionale che è stato pari all’1,9%. Tale trend ha un impatto ancor più negativo se si considera l’inflazione, che è stata del 2,7% sull’orizzonte dell’ultimo quinquennio. In altre parole, la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori della gdo è stata significativa.

Per entrambe le qualifiche, il 2019 ha visto un lieve decremento delle retribuzioni (nell’ordine dello 0,5%), ma la situazione retributiva è stata complessivamente stagnante per tutto il mercato (le retribuzioni su scala nazionale sono calate dello 0,1%). Tuttavia, negli ultimi 5 anni le retribuzioni dei quadri non solo hanno tenuto, ma sono anche in andamento positivo, mentre risultano in calo le retribuzioni degli impiegati.