Hippocrates Holding: smentiamo ogni voce riguardo la vendita della società

Secco no, da parte dei titolari, attorno a presunte cessioni della catena di farmacie. Tavaniello e Guarino stabilmente alla guida del Gruppo

Si sono succedute in queste ore diversi rumors circa l'ipotetica messa in vendita di Hippocrates Holding. Hippocrates Holding è una rete di farmacie di proprietà italiana, nata nel 2018 e con all’attivo un network di più di 120 strutture di vendita in Italia, tutte di proprietà, concentrate nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale, con oltre 600 dipendenti (di cui più della metà farmacisti), ed un fatturato superiore ai 200 milioni di euro.

Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino,founder e amministratori delegati del Gruppo, smentiscono categoricamente ogni voce in merito alla cessione, confermando di non avere alcun interesse in proposito. Piuttosto - fanno sapere dall'azienda - è vero che il Gruppo, giovane ed in espansione, farebbe gola a diversi operatori del mondo farmacia. Ci sarebbero state cioè delle manifestazioni d'interesse verso l'azienda da parte di alcuni player del mercato, cui comunque non è stato dato alcun seguito da parte di .

Tavaniello e Guarino hanno fondato la società a marzo 2018, lasciando la loro carriera nel mondo degli investimenti per intraprendere questa nuova iniziativa imprenditoriale. Hanno raccolto più di cento milioni di euro di capitale da famiglie e professionisti italiani di grande rilievo nel panorama economico nazionale, che hanno deciso di supportare il loro progetto industriale: 'La varietà e diversità degli attori finanziari e imprenditoriali che ci sostengono - spiegano i due titolari - ci permette di avere grande stabilità e libertà di decisione. Siamo infatti la prima società italiana “indipendente” del settore, e la prima a non seguire le logiche di gruppi multinazionali o della filiera della distribuzione farmaceutica'.

Il modello di farmacia sviluppato da Hippocrates Holding mette al centro dell'attività il farmacista ed il suo consiglio professionale, e vede nel focus sui servizi, in store ed online, uno dei suoi punti di forza. Lo scorso giugno l'azienda ha anche lanciato, a Milano, il proprio flagship a insegna LaFarmacia.