Probios: Renato Calabrese è il nuovo direttore generale

Nuova nomima per Probios che inserisce Renato Calabrese nel management nel ruolo di direttore generale

Si rafforza il management del gruppo Probios, attivo nel settore dell’alimentazione biologica vegetariana, con la nomina di Renato Calabrese nel ruolo di direttore generale. Il 41enne calabrese è laureato in Economia Aziendale all’università Federico II di Napoli, con esperienza in gruppi nazionali ed internazionali in Italia e all’estero.

L’azienda lo definisce come un “manager capace di portare a termine con successo sfidanti piani di sviluppo, anche in aziende del settore agroalimentare”.

Il neo direttore generale crede “nelle potenzialità di sviluppo dei prodotti biologici e Probios è un riferimento in questo settore con un organico di manager e professionisti ormai consolidato. Sono certo che insieme sapremo sempre più valorizzare l’apprezzamento dei consumatori per prodotti italiani sostenibili, sani e gustosi rafforzando la presenza del gruppo nel mercato nazionale e nel mondo”.

Il presidente di Probios, Fernando Favilli, aggiunge: “Con questa scelta abbiamo inteso rafforzare il management con nuova linfa vitale per affrontare le attuali sfide del mercato e consolidare il Gruppo attraverso strategie innovative”.