Il back to basic delle farmacie, un presidio contro il #Coronavirus

L’antica capacità di sintesi galenica risponde alla scarsità di gel disinfettante. Il caso della farmacia Smeraldo che regala il gel mancante sul mercato

L'emergenza indotta dal contagio del Coronavirus ha mandato in out of stock i gel disinfettanti per le mani consigliati come pratica di igiene dal sistema sanitario. Alla "crisi" di approvvigionamento hanno già dato, a vario livello, risposte importanti le industrie e la distribuzione moderna. Ma tutto il sistema produttivo può contare anche sulla farmacia che in Italia ha, in diversi casi, ancora la capacità di sintesi galenica che permette la realizzazione di preparazioni farmacologiche e di sintesi.

Un caso rilevante è quello della Farmacia Smeraldo, in viale Montegrappa a Milano, che ha scelto di rispondere fattivamente ai bisogni dei molti cittadini che domandano prodotti per contrastare la diffusione del Coronavirus. Farmacia Smeraldo, che è anche laboratorio galenico, ha deciso di regalare ai clienti possessori della propria carta fedeltà, del gel disinfettante fatto direttamente in farmacia dai propri professionisti specializzati. “Abbiamo voluto compensare la mancanza dei normali antibatterici e disinfettanti per mani che di solito rivendiamo – spiega Giuseppe Piccarreta, titolare di Farmacia Smeraldo -. Siamo autorizzati dal Ministero della Sanità a creare e realizzare le preparazioni su prescrizione medica o in base al formulario ufficiale”.

La farmacia, in questi primi giorni della settimana, non aveva più a disposizione i flaconi per inserirvi il gel, anch’essi divenuti quasi introvabili negli ultimi giorni. Per questo Farmacia Smeraldo ha comunicato alla clientela fidelizzata di portarsi un contenitore da casa. Il flacone vuoto e consegnato dai clienti, viene pulito in farmacia e riempito con 80 ml di gel disinfettante realizzato nel laboratorio galenico.

“A breve torneranno ad essere disponibili in farmacia anche i flaconi – aggiunge il dottor Piccarreta -. In questo modo potremo donare ai clienti flacone e gel insieme, senza che le persone debbano portarsi i propri contenitori”.