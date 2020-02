Cushman&Wakefield advisor per la nuova sede di Allen&Over

Per la nuova sede milanese di Allen&Overy, Cushman&Wakefield ha svolto attività di advisor sul duplice fronte "tenant" (ricerca e selezione nuovo immobile) e project management

Cushman & Wakefield, società globale di servizi immobiliari, ha assistito Allen & Overy, uno dei maggiori studi legali internazionali con sede in Italia d vent'anni, nella ricerca, locazione e progettazione della nuova sede di Milano sita in via Ansperto 5.

Allen & Overy ha trasferito la propria sede milanese in una parte dell’immobile iconico di proprietà di Reale Immobili (società immobiliare di Reale Group) occupando 3.500 mq.

Via Ansperto 5 è in una zona parzialmente pedonale nel centro storico di Milano, alle spalle di via Meravigli e Piazza Affari, e in corrispondenza di un’area interessata da recente riqualificazione urbana.

L’immobile si colloca nell’area archeologica che ospita i resti del Palazzo Imperiale Romano e della Torre dei Gorani risalente al secolo XI. Progettato inizialmente nel 1919 da uno dei più grandi architetti e urbanisti italiani, Piero Portaluppi, è stato oggetto di una riqualificazione che ha permesso di ottenere il livello Gold della certificazione di sostenibilità Leed (Leadership in energy and environmental design) del Green Building Council.

Il "Tenant Advisory Group" di Cushman & Wakefield ha assistito Allen & Overy, nella ricerca e selezione della nuova sede, mentre il dipartimento di Project & Development Services ha seguito tutte le attività di Project Monitoring e Project Management.

"Abbiamo controllato che ogni passaggio fosse in linea con le aspettative del cliente e coordinato i processi operativi durante l’allestimento del fit-out degli spazi fino alla consegna, garantendo tempistiche e aspettative -commenta Federico Ulini, Ing. Project Manager, Associate Project & Development Services di Cushman & Wakefield Italia-. Tutte le opere di fit-out sono state seguite dalla divisione Design & Build di Cushman & Wakefield".

"Le scelte architettoniche adottate per i nostri nuovi uffici milanesi riflettono il dna di Allen & Overy- aggiunge Stefano Sennhauser, senior partner di Allen & Overy per l’Italia- modernità, efficienza, trasparenza e attenzione non solo per i nostri clienti, ma anche per chi lavora con noi. L’investimento, in un’ottica di lungo periodo, ci consente di ampliare gli spazi a disposizione, ponendoci nelle condizioni ideali per proseguire nello sviluppo dell'attività italiana".

Lo studio di architettura Park Associati ha seguito i lavori di ristrutturazione, sia nel recupero completo dell’edificio sia nell’allestimento dei nuovi uffici di Allen & Overy, conducendo un lavoro filologico sull’architettura di Portaluppi seguendo nel contempo un fil rouge che mantenesse all’edificio e ai suoi interni un’impronta contemporanea.

Uno dei punti focali dell’operazione è costituito dalla nuova corte interna ipogea, su cui ora si affacciano gli spazi di rappresentanza, interamente vetrati. Il progetto di interior design dei nuovi uffici coniuga la modularità di uno spazio di lavoro contemporaneo con la richiesta di eleganza, flessibilità e privacy che l’attività di uno studio legale internazionale necessita.