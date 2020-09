Il canale farmacia comincia ad aprirsi al social commerce

Con la crescita dell'eCommerce si rileva più attenzione da parte dei farmacisti al marketing digital, creando più opportunità di business

Anche nel mercato della vendita on line sviluppato dalle farmacie si inizia a registrare un maggior interesse verso il social commerce, attività che prevede più interattività da parte dei clienti tramite l’integrazione del mondo social all’interno del processo di shopping su internet.

Stando ai dati registrati dalla piattaforma di social eCommerce Worldz, da novembre 2019 le vendite di parafarmaci su web, incentivate dalle condivisioni social della loro community di utenti, ammontano a 50.000. Il fatturato totale realizzato dagli eCommerce partner di Worldz nel segmento pharma è stato superiore ai 2 milioni di euro, con oltre 14.000 post generati dagli utenti, che a loro volta hanno raggiunto +1,3 milioni di amici e follower su facebook e instagram.

A dare riscontri interessanti, secondo le rilevazioni interne di Worldz, sono soprattutto le vendite di prodotti per la cura del corpo e dei capelli, dove il suggerimento da parte di una persona fidata risulta spesso determinante per la finalizzazione dell’acquisto.

L’attenzione al social commerce si inscrive all’interno del maggior focus sul mercato eCommerce da parte delle farmacie nel corso di quest’anno. Nei primi sette mesi del 2020 (segnala Worldz su dati Iqvia) l’andamento dello scontrino medio per gli acquisti online nel pharma ha registrato una crescita di circa il 98% mentre il sell-out sta registrando una crescita superiore all’80% sullo stesso periodo dell’anno scorso.

Tra le referenze più richieste da chi compra sugli eCommerce farmaceutici spiccano: vitamine e minerali, aumentati del 31%, prodotti per il sonno (+38%), creme mani (+27%), articoli per il make up, che segnano un +22%, prodotti per capelli, al +8%.

Fondata nel 2018, la start up Worldz si qualifica come una piattaforma di social commerce che consente agli utenti di ottenere uno sconto personalizzato, valutato in base alla sua popolarità su facebook e instagram.