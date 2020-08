I locker di Esselunga sono ad oggi presenti solo nei superstore fisici della catena e in alcune strutture ospedaliere lombarde: Scalo Milano Outlet & More è la prima realtà del mondo retail ad ospitarne uno

L'armadietto (locker) firmato Esselunga e installato a Scalo Milano Outlet & More, l'outlet village a pochi km da Milano, è una novità perché è il primo che la catena lombarda apre al di fuori della sua rete di superstore.

Si trova nel parcheggio sud, in prossimità del Varco 1, e permette il ritiro gratuito in 3 fasce orarie differenti. Il progetto rientra nell’ambito delle attività che puntano a fare dell’innovazione digitale lo strumento principale per venire incontro alle nuove esigenze di vita e di consumo.

L’installazione è situata in un’area apposita, con posti auto dedicati per permettere la distanza giusta per riporre la spesa, acquistabile online fino a 6 ore prima del ritiro per un valore minimo di 40 euro. Il servizio è in funzione secondo gli orari di Scalo Milano, consultabili nella sezione dedicata agli slot di consegna.

"Favorire un’esperienza di consumo completa, funzionale, sicura e al passo coi tempi è da sempre l’obiettivo che ci siamo dati e le circostanze attuali sono state un ulteriore stimolo per fare meglio e più in fretta –commenta Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More–. Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa in collaborazione con Esselunga, leader nel settore dell’eCommerce alimentare, che come noi è fortemente legato a Milano e alla Lombardia ed è pioniere nell’innovazione digitale. L’installazione del locker ci consente di consolidare le relazioni con i nostri clienti e con i nostri partner commerciali e di instaurarne di nuove con i clienti Esselunga che scelgono questa opzione per il ritiro dei prodotti acquistati online".

I locker di Esselunga sono ad oggi presenti solo nei superstore fisici della catena e in alcune strutture ospedaliere lombarde: Scalo Milano Outlet & More è la prima realtà del mondo retail ad ospitarne uno e a pensarlo anche come ulteriore servizio di welfare gratuito che Scalo Milano dedica ai collaboratori dei suoi partner commerciali, per permettere loro di coniugare la vita professionale con le esigenze della vita domestica.