Il centro commerciale Le Fornaci entra nel portfolio di Svicom

Tra le nuove sfide in cantiere per Svicom, spicca il recente incarico di gestione de Le Fornaci Mega Shopping Center a Beinasco (To), un polo commerciale con una storia ultratrentennale (fu inaugurato nel 1988), fortemente riconosciuto e radicato nel territorio. Il mandato comprende anche il servizio di assistenza tecnica, ed è stato affidato a Svicom da Le Fornaci Scarl, società consortile a responsabilità limitata (Scarl, appunto) che raggruppa tutti i proprietari del centro commerciale, tra i quali: Novacoop Soc.coop., le SpA Covivio, Mare Blu e Sagi Holding, e la Srl Investex. L’immobile, che si sviluppa su due piani, per una Gla di 38.000 mq, ospita 76 punti di vendita. All’ipermercato Ipercoop, si affiancano altre insegne specializzate come Foot Locker, Kasanova, Mediaworld, Scarpe&Scarpe.

"Siamo impegnati in un importante piano di restyling, che, pur in un momento così difficile, ci proponiamo di ultimare entro il prossimo biennio -spiega Mario Miranda, Presidente della società Le Fornaci-. Abbiamo già rinnovato tutta la parte impiantistica e ultimato il restyling della galleria commerciale; prossimamente contiamo di realizzare un baby parking e concludere la gara per il progetto di restyling anche delle facciate. Le Fornaci sarà più bello e accogliente, con un'offerta commerciale attrattiva e più servizi, per rinsaldare, ravvivandolo, il rapporto con il territorio, fondato sulla fiducia e sulla soddisfazione dei nostri clienti. In questa strategia di rinnovamento rientra la scelta di affidarne la gestione a una società giovane e innovativa come Svicom".