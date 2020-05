Gruppo Salov: 91,1 milioni di litri d’olio venduti nel 2019 in tutto il mondo

Nell’anno del centenario il Gruppo ha registrato un risultato di esercizio positivo di 8 milioni di euro e il 7% in più di vendite a volume rispetto al 2018

Gruppo Salov una delle maggiori aziende del settore oleario mondiale, ha chiuso il bilancio consolidato 2019 registrando un fatturato netto consolidato di 275.727.000 euro derivante dalla vendita di oltre 91,1 milioni di litri, pari al 7% in più rispetto all’anno precedente, e un Ebitda pari a euro 14.673.000.

Il Gruppo, fondato nel 1919 con sede e sito produttivo a Massarosa in provincia di Lucca, è presente in 75 Paesi al mondo e l’export pesa circa il 65% dell’intero fatturato. Storicamente presente nei principali mercati con proprie filiali commerciali come in Usa, Gran Bretagna e Russia, ha recentemente aperto una presenza diretta anche in Brasile, Canada e da pochi giorni in Cina.

Quello dell’ultimo anno è un percorso di successo, iniziato nel 2019 con l’insediamento del nuovo management guidato dall’Ad Fabio Maccari e con l’avvio di forti investimenti industriali. Il 2019, infatti, è stato un anno di svolta per l’azienda che ha avuto un utile di esercizio di 8 milioni di euro e una decisa riduzione del ricorso a fonti esterne di finanziamento, che passano dal 68% nel 2018 al 51% del 2019, con una riduzione significativa della posizione finanziaria netta.

“L’ottimo risultato del 2019 conferma che stiamo raccogliendo i frutti degli importanti investimenti messi in campo per far crescere il Gruppo in modo sano e solido – ha dichiarato Maccari. Il contemporaneo rafforzamento sui mercati esteri, con le nuove aperture, e sul mercato italiano, con nuovi importanti progetti a supporto dei nostri brand, ci rende orgogliosi di essere una delle Aziende leader nel mercato mondiale dell’olio di oliva”.

L’andamento positivo del Gruppo Salov nel 2019 è da attribuire principalmente ad alcuni fattori. In primis la concentrazione sul business sui marchi aziendali, di cui il lancio di Filippo Berio in Italia è chiara testimonianza. A questo si aggiungono le vendite in bulk del canale business to business. Un impulso positivo deriva poi dall’allargamento della distribuzione verso nuovi mercati di sbocco come ad esempio le aperture di nuove filiali ed uffici commerciali in Brasile, Canada ed ultimamente in Cina. Non meno importante è stato l’investimento industriale realizzato sullo stabilimento di Massarosa, uno dei più tecnologicamente avanzati nel settore, che proseguirà anche nei prossimi anni.

Il 2 aprile 2020 il Gruppo segna una tappa significativa dell’attività aziendale con l’apertura della nuova filiale Filippo Berio Shanghai. Il team cinese, formato da 18 persone è in contatto diretto e costante con l’Italia, garantendo un’efficace sinergia tra l’esperienza nostrana nel settore dell’olio di oliva e la conoscenza specifica del territorio locale, nell’ottica di diffondere la cultura dell’olio d'oliva anche in mercati considerati lontani per le differenti abitudini alimentari.

Salov, presente da sempre sul mercato italiano con il famoso marchio Sagra, ha lanciato per la prima volta in Italia a fine 2019 il marchio Filippo Berio, storico brand già presente in tutto il mondo e attualmente leader di mercato in Usa e Uk, oltre che in Belgio, Olanda, Svizzera e Russia dove sta riscuotendo successi sempre crescenti. In Italia, Filippo Berio è presente con una gamma dedicata, capace di rispondere a un consumatore sempre più esigente in termini di qualità e soprattutto di tracciabilità e sostenibilità. Grazie al Metodo Filippo Berio, infatti, ogni fase del processo produttivo è tracciata e certificata a partire dal campo e dall’applicazione delle tecniche di produzione integrata.