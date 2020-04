Il “grazie” di Esselunga nel nuovo spot in risposta all’emergenza

L'insegna in onda con una comunicazione creata ad hoc da Armando Testa per ringraziare collaboratori e clienti in tempo di coronavirus

"Per aver imparato a stringere i denti sotto la mascherina, per continuare a dare una mano nonostante i guanti e per restare uniti, superando le distanze. Per riporre la vostra fiducia in noi. Per aiutarci a rendere un po’ più normale questo presente e un po’ più vicino il futuro che verrà. Per questo e molto altro, grazie".

Così Esselunga ringrazia dipendenti e clienti in un nuovo spot (video sopra) lanciato ad hoc per l'emergenza coronavirus e firmato dall'agenzia Armando Testa. Una campagna televisiva, web e stampa con pianificazione a cura di Media Italia che "certifica" il ruolo sociale centrale ricoperto dall'insegna, ma in generale da tutta la gdo, in questo momento di crisi.

Un inno alla responsabilità con tone of voice emozionale, a esaltazione del legame tra azienda, lavoratori e consumatori, che adatta il posizionamento già espresso da Esselunga nel suo primo spot istituzionale al contesto attuale.