JLL assiste Axa IM Real Asset: la logistica conferma l’attrattività

Jll (Jones Lang LaSalle), una delle big five nei servizi professionali per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti, ha assistito Axa Investment Managers-Real Assets (Axa IM–Real Assets) per conto di clienti nella compravendita di un asset logistico, a Liscate, provincia di Milano, strada provinciale della Cerca 39. Il valore della transazione è di 35 milioni di euro.

L’immobile di circa 47.000 mq, nell’area Est di Milano, è stato venduto da LaSalle Investment Management.

"Questa operazione conferma l’attrattività del mercato della logistica per investitori attivi a livello globale, come Axa IM–Real Assets, che ne riconoscono le forti prospettive di crescita in un contesto sempre più istituzionale -commenta Elena Di Biase, Head of Logistics Capital Markets di JLL-. L’acquisizione di questo asset, caratterizzato da location strategica e un tenant di primissimo standing, rappresenta un punto di riferimento per il mercato logistico prime in Italia".