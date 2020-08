Lidl sottoscrive i principi del Global Compact delle Nazioni Unite

Il Gruppo Lidl si impegna a raggiungere gli obiettivi dell'Ungc, iniziativa che ad oggi conta oltre 13.000 aziende aderenti in tutto il mondo

La sottoscrizione dei dieci principi dettati dalle Nazioni Unite nei settori dei diritti umani, degli standard sociali, dell'ambiente e della lotta alla corruzione, inseriti nel Global Compact, sanciscono l’impegno di lungo termine di Lidl per la sostenibilità e la responsabilità sociale di impresa.

"Questa scelta rafforza ulteriormente il nostro orientamento in favore di un modello di business sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale -afferma Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia-. Si tratta di caratteristiche fondamentali per un’azienda che guarda al futuro come Lidl e che vuole supportare la creazione di valori condivisi. Con questo nuovo traguardo dunque, il nostro impegno verso uno sviluppo pienamente sostenibile prosegue e si sposa perfettamente con le tante iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni".

In linea con questa filosofia, il gruppo Lidl Italia, che conta oltre 660 punti di vendita sul territorio nazionale, ha lavorato negli anni costruendo strutture nel rispetto della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo di una logistica sostenibile attraverso l’impiego di mezzi alimentati a metano e biometano.

Rientra in quest’ottica anche la firma di un protocollo sul sistema di due diligence per i diritti umani e la protezione dell’ambiente, ancora una volta delle Nazioni Unite. Si tratta dei Women‘s Empowerment Principles per promuovere la gender equality.

.