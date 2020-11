LloydsFarmacia, con Pfizer, per l’home delivery di farmaci gratis

Il servizio, attivo in 183 farmacie della catena, consente la consegna a casa gratuita di farmaci e parafarmaci ai cittadini di ogni fascia d'età

LloydsFarmacia, in partnership con Pfizer, riattiva il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci, disponibile per l'intera cittadinanza per tutto il mese di novembre.

L'home delivery sarà fruibile nelle città di: Bologna, Carpi (Mo), Casalecchio di Reno (Bo), Cremona, Desio (Mb), Forlì, Genova, Lissone (Mb), Livorno, Milano, Modena, Padova, Parma, Prato, Reggio Emilia, Roma, San Lazzaro di Savena (Bo), Seregno (Mb) e Verona. Complessivamente, sono 183 le farmacie del network che partecipano all'iniziativa.

Come funziona il servizio? Per tutto il mese, i cittadini di ogni fascia d'età potranno prenotare farmaci e parafarmaci con l’app Lloyds o contattando la farmacia, e ricevere gratis i prodotti a domicilio.

Le modalità di accesso all'home delivery sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo, in sicurezza da casa. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia.

“Desideriamo rinnovare e confermare la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese - commenta Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia -. Abbiamo alle spalle e davanti a noi mesi non facili. Servizi come la consegna gratuita a domicilio sono un’ulteriore testimonianza del nostro impegno sul campo e, crediamo, un concreto supporto nelle sfide condivise della quotidianità".

Il servizio si svolge in collaborazione con una big pharma come Pfizer. Chiosa Laporta: "In un momento difficile come questo l’intera filiera è compatta e sta facendo ogni sforzo possibile per riuscire a dare servizi che possano permettere a tutti di poter accedere alla salute in sicurezza.”

Oltre alla consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite app LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Questo servizio è disponibile, gratuitamente, in 218 strutture di vendita della catena.